Взрыв гранаты в жилом доме на Львовщине: полиция задержала подозреваемого

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

В городе Стрый Львовской области задержали 28-летнего местного жителя, который бросил гранату в жилом доме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Ривне во двор экс-чиновника и депутата бросили гранату (фото)«Сообщение о взрыве в подъезде жилого дома поступило в полицию 6 ноября около 23.35... Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 28-летний житель этого же дома. Он взял гранату РГД-5, вынул кольцо и бросил ее на лестничную клетку. В результате взрыва никто не пострадал. Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли в квартире задержанного вещество, похожее на марихуану.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как ранее сообщал УНИАН, граната взорвалась на лестничной клетке между вторым и третьим этажами.