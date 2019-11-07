В многоэтажке на Львовщине взорвалась граната
08:20, 07 ноября 2019Происшествия
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Обошлось без пострадавших в результате инцидента.
Граната взорвалась на лестничной клетке / полиция Львовщины
Вечером, 6 ноября, в жилом доме в Стрые Львовской области произошел взрыв гранаты. Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Инцидент произошел на улице Сковороды.
Как выяснили правоохранители, граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы, взорвалась на лестничной клетке между вторым и третьим этажами.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного правонарушения.
Как сообщал УНИАН, вечером 5 ноября во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
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