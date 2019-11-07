В Харькове "последователь" Зайцевой насмерть сбил женщину на пешеходном переходе (фото)

Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Харькове 6 ноября около 17:30 на проспекте Гагарина в результате ДТП погибла женщина.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

34-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.