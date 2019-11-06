В Полтавской области мужчина снимал 15-летнюю девочку в порно и шантажировал

Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет.

В одном из сел Полтавского района 33-летний ранее не судимый мужчина организовал в своем доме порностудию и принуждал к «сотрудничеству» несовершеннолетнюю односельчанку.

На протяжении полугода он распространял снимки в интернете. За это преступление он отправится в тюрьму как минимум на пять лет, передают "Факты".

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"Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет, - рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. - Так продолжалось в течение полугода, пока разговоры об этом не дошли до родственников девушки. Они обратились с заявлением в полицию".

В ходе проверки был установлен не только факт изготовления порнопродукции с участием несовершеннолетней, но и то, что фотограф заставлял ее сниматься в оголенном виде и непристойных позах путем шантажа.

Задержанный полностью осознавал свои действия. Свою вину признал, раскаивается и дает правдивые свидетельства. Материалы уголовного дела в отношении предприимчивого фотографа переданы в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в Виннице мужчина пытал маленьких детей и снимал их в порно. На воспитании у него находились дети его бывшей жены – 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Подозреваемый усыновил их после того, как женщину в 2017 году лишили родительских прав.