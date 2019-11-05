В Днепре машина врезалась в маршрутку: семь человек в больнице

Госпитализированы шесть пассажиров общественного транспорта и водитель Volkswagen.

Сегодня утром на улице Овражной в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen и маршрутки с пассажирами.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

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По предварительным данным, 29-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка.

В результате аварии получили ушибы 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировала скорая помощь. Травмы получила и водитель Volkswagen. Ее также доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 3 ноября, в Днепре во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина.