В Киеве семиклассница выбросилась из окна из-за буллинга: называли "обезьяной"

В данное время девочка находится в "Охматдете", ее состояние тяжелое.

12-летняя семиклассница могла выброситься из окна школы в Киеве из-за буллинга.

Подробности инцидента рассказали родители учеников, пишет Информатор.

Как ранее сообщал УНИАН, ученица выпрыгнула из окна четвертого этажа 23 октября. Девочка упала на асфальт и осталась жива.

Читайте такжеНа Закарпатье годовалый ребенок выпал с 5 этажаМама одного из учеников школы, в которой училась девочка, заявила, что Ангелина регулярно подвергалась травле со стороны одноклассников. Это было связанно с ее цветом кожи. Дело в том, что девочка мулатка, и подростки называли ее «обезьяной».

Родители Ангелины рассказали, что учителя знали о буллинге и оскорблениях, но никак не реагировали на ситуацию. Теперь в школе пытаются замять конфликт и заявляют, что у ребенка были проблемы в семье, поэтому она и решилась на такой шаг.

В данное время девочка находится в «Охматдете», ее состояние тяжелое. У Ангелины травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи прогнозом пока никаких не дают.