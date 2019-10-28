На Одесщине двое малолетних детей выпали из окна больничной палаты - у них тяжелые травмы

Ранее дети были изъяты из неблагополучной семьи и доставлены в больницу для обследования.

В районном центре Великомихайловка Одесской области двое малолетних детей получили тяжелые травмы при падении из окна больничной палаты.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчик и девочка, 2017 и 2014 годов рождения, выпали из окна палаты на втором этаже.

Читайте такжеВ Днепре водитель выволок пассажирку из салона маршрутки (видео)

«В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат – повреждение позвоночника», - сообщили в главке.

Как отмечается, накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой неприемлемы для детей.

Для обследования были доставлены в районную Великомихайловскую больницу и помещены в палату на втором этаже.

«Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, упали. Сейчас брат и сестра госпитализированы в Одесскую областную детскую больницу», - сообщили в полиции.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также лица, которые в случившемся виноваты.