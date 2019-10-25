В харьковской перестрелке убили свидетеля по делу Вороненкова - соцсети

Адвокат Святослав Пархоменко утверждает, что погибший Владимир Борох был в курсе подробностей организации покушения на Дениса Вороненкова и должен был свидетельствовать в суде.

В перестрелке в Харькове 25 октября был убит Владимир Борох - один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина, говорится на странице "Ґрати" в Facebook.

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"Летом 2017 года полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова - в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой", - говорится в сообщении.

Пархоменко утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Харькове у супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перестрелки подорвал себя гранатой.

По данным СМИ, участником перестрелки был Георгий Исаков, более известный под кличкой «Жора», имеющий отношение к криминальному миру и являвшийся соратником убитого лидера "Оплота" Жилина. Он с бандой сидел в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь.

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Справка УНИАН. экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтрольный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.