Был другом: вдова Вороненкова назвала вероятное имя заказчика убийства

По словам вдовы экс-депутата Марии Максаковой, Вороненков за сутки до убийства обменялся квартирами с вероятным убийцей Денисом Панаитовым.

Оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, сообщила главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину о возможной причастности его подчиненного Дениса Панаитова к убийству ее супруга.

Об этом Максакова заявила в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, бывший начальник отдела СКР Одинцовского района Московской области Денис Панаитов состоял в дружеских отношениях с Вороненковым. Они договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат - квартиру в Москве-Сити. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.

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Максакова утверждает, что сотрудник СК не выполнил свою часть договоренности. К тому же пропала дочь Вороненкова от первого брака Екатерина, выступавшая посредником при сделке. По словам Максаковой, она употребляла наркотические и психотропные вещества, а Панаитов, пользуясь ее состоянием, подсунул расписку о том, что девушка получила 38 миллионов рублей.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении. Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", - заявил вдова.

Также Максакова отвергает версию украинского следствия о причастности к убийству Вороненкова ее бывшего супруга Владимира Тюрина.

Справка УНИАН. Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтрольный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.