Перестрелка в Харькове: покушались на заместителя «оплотовца» Жилина - СМИ

Участником перестрелки был Георгий Исаков, более известный под кличкой «Жора», имеющий отношение к криминальному миру.

В пятницу, 25 октября, в Харькове у супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

По данным правоохранителей двое неизвестных стали стрелять в двух человек, один из них от полученных ран погиб на месте. Преступники скрылись на автомобиле, который, однако вскоре был найден неподалеку от места событий. Авто сожгли.

По данным Telegram-канала ХС I Харьков, участником перестрелки был Георгий Исаков, более известный под кличкой «Жора», имеющий отношение к криминальному миру.

Позже издание СТРАНА.ua сообщило, что "Жора (Георгий Исааков, который являлся соратником убитого лидера "Оплота" Жилина – Ред.), с бандой сидели в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь. Машину, на которой приехал один из участников, уже нашли сожженной.

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Издание NewsRoom напомнило, что это не первое покушение на Исакова. В 2016 году его уже пытались убить. Тогда полиция задержала двух человек – уроженцев Донецкой области 26 и 28 лет.

Видео сегодняшней перестрелки уже появилось в сети. На ролике можно увидеть, как мужчина перебегает дорогу в тот момент, когда в него стреляют двое неизвестных. Он отстреливается.

После этого один из нападавших упал под припаркованную машину, двое его товарищей предприняли попытку тащить его. Однако в этот момент подъехал автомобиль, из которого началась стрельба по ним.

Подробности происшествия выясняются. Как сообщает gx.net.ua, Григорий Исаков известен как бывший член спортивного клуба «Оплот». Также он исполнял обязанности заместителя главы «Оплота» Евгения Жилина, который был застрелен в Подмосковье.

Издание Depo.Харків утверждает, что правоохранители не успели задержать одного из киллеров. Его заметили полицейские вблизи Южного вокзала на железнодорожных путях. Задержания он дожидаться не стал – взорвал себя, погиб.

Погибший — 47-летний Алексей Титов — уроженец города Горловка Донецкой области. Телеграмм-канал «Подслушано в полиции» сообщает, что самоубийца пытался бросить гранату в патрульных, но случайно подорвался сам.