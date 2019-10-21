На Харьковщине сын жестоко расправился с матерью (фото, видео)

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В Харьковской области 32-летний мужчина убил свою 62-летнюю мать. Она скончалась от многочисленных телесных повреждений - эксперты насчитали у нее несколько десятков переломов ребер, костей головы и лица.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины. Во время допроса мужчина пояснил, что несколько дней подряд он совместно с матерью распивал алкогольные напитки – праздновали его день рождения.

Между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные телесные повреждения. Через некоторое время злоумышленник увидел, что женщина не подает признаки жизни. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его мать умерла от болезни.

32-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в сумме 165 тысяч гривен. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее в Киеве массовая драка завершилась убийством молодого парня.