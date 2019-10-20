В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП, десять человек госпитализированы (фото)

ДТП произошло ночью, 20 октября, вблизи села Несовице по дороге в Брно.

В Чехии автобус с украинскими гастарбайтерами попал в дорожно-транспортное происшествие, десять человек госпитализированы.

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Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ.

ДТП произошло ночью, 20 октября, вблизи села Несовице по дороге в город Брно.

Микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек - 3 женщины и 7 мужчин - с травмами госпитализированы в больницу.

Как сообщил УНИАН директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, в результате дорожно-транспортного происшествия в Чехии пострадали 10 граждан Украины, трое -госпитализированы.

«По информации Посольства Украины в Чехии, в населенном пункте Несовице, район Вышков, в результате ДТП с участием микроавтобуса 10 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести (3 граждан Украины госпитализированы в больницу города Брно)», - сообщил Погорельцев.

По его словам, консульство Украины в Брно выясняет обстоятельства ДТП. Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и украинского консульства в Брно.

Как сообщал УНИАН, в суботу, 19 октября, в Венгрии микроавтобус Mercedes с украинским пассажирами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек.

По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом.