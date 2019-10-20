В Венгрии разбился автобус с украинцами, 10 человек пострадали

Водитель микроавтобуса из-за превышения скорости не справился с управлением и врезался в дерево.

В Венгрии микроавтобус Mercedes с украинским пассажирами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

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ДТП произошло в субботу, 19 октября, рядом с венгерским селом Пацин. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В результате аварии пострадали 10 граждан Украины, их госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен.

Шестеро украинцев получили тяжелые травмы, четверо - легкие. Трое пострадавших перенесли неотложные операции, они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две 20-летние девушки.