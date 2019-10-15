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В Запорожье подростки на камеру жестоко избили двух девушек (видео)

09:46, 15 октября 2019
Происшествия
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Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие, говорится в сюжете ТСН.

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В результате одной из жертв понадобилась врачебная помощь – ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие. В результате одной из жертв понадобилась врачебная помощь - ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

Полиция уже установила участников избиения, их обвиняют в хулиганстве. А вот пострадавшие не очень надеются на правосудие: родные жертв говорят, инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах.

Ранее в Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой - молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих начал избивать девушку ногами.

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Теги: #Запорожье#избиение