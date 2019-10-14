На Волыни третий день ищут чиновника Луцкого горсовета, который исчез во время рыбалки

Илистое дно усложняет поиски.

На Волыни с субботы, 12 октября, ищут директора департамента молодежи, семьи и спорта Луцкого городского совета, который рыбачил на лодке еще с тремя друзьями на озере Любязь Любешевского района.

Как сообщил начальник Любешевского районного сектора управления ГСЧС Украины в Волынской области Виталий Деркач, поиски возобновились сегодня в 8.00.

В настоящее время привлечено 15 различных плавсредств, принадлежащих спасателям, местным жителям, Национальному природному парку «Припять-Стоход». Поиски ведут 9 водолазов, 8 сотрудников Государственной пожарно-спасательной части № 12 поселка Любешев. Также продолжается и обследование береговой линии. Кроме оперативных служб к поиску присоединились многочисленные волонтеры и друзья директора департамента молодежи, семьи и спорта Луцксовета.

По словам Деркача, поиски пропавшего чиновника затруднены из-за значительной площади водоема - более 5 кв. км.

«Моторная лодка «Казанка», в которой рыбачили четверо друзей, перевернулся в 300 метрах от берега, приблизительная глубина в том месте - 3-3,5 метра. Мужчин, которые оказались в воде, заметили местные рыбаки и вызвали скорую. В 16.00 информация о несчастном случае поступила от медиков в полицию. По словам потерпевших, директор департамента молодежи, семьи и спорта Луцксовета решил плыть к берегу за помощью. Перед этим он попросил друзей помочь ему снять верхнюю одежду», - рассказал он.

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По словам Деркача, всех мужчин, которых достали из воды, с разной степенью переохлаждения доставили в больницу.

Как сообщал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Волынской области Владимир Нестеров, по состоянию на 19.00 13 октября водолазы-спасатели УГСЧС области обследовали около 20 тысяч квадратных метров дна во время непосредственных погружений на озере Любязь.

«Также почти 6 гектаров дна водоема обследовали методом тралирования (с помощью специальных тросов и спасательных лодок). Поиски осложняются сильным заилением дна, видимость в воде озера составляет не более 1 метра», - сообщил Нестеров.

Справка: озеро Любязь в Любешивскому районе - пойменное озеро, длина которого 3,8 км, ширина 2,5 км, средняя глубина 2,1 м, наибольшая - 3,8 м.

Ранее сообщалось, что на Волыни в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализированы двое патрульных полицейских и двое местных жителей.