Под оккупированным Донецком подорвались четверо мирных жителей - росСМИ

В частности, во время уборки на кладбище получили ранения мужчина и две женщины.

Трое взрослых и ребенок получили осколочные ранения в результате подрыва на боеприпасах на окраинах Донецка.

Об этом российским журналистам заявили в так называемой «народной милиции ДНР», передает "Интерфакс".

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По их данным, в субботу, 12 октября, произошли сразу два инцидента.

В первом случае мужчина и две женщины получили ранения при детонации неизвестного минно-взрывного устройства во время уборки на кладбище.

Во втором случае ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесу на окраине населенного пункта Старобешево, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки.

Пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.

Как сообщал УНИАН, в июле вблизи неподконтрольного правительству Никишино в Донецкой области водитель трактора получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мине.