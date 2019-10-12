Под оккупированным Донецком подорвались четверо мирных жителей - росСМИ
Трое взрослых и ребенок получили осколочные ранения в результате подрыва на боеприпасах на окраинах Донецка.
Об этом российским журналистам заявили в так называемой «народной милиции ДНР», передает "Интерфакс".
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По их данным, в субботу, 12 октября, произошли сразу два инцидента.
В первом случае мужчина и две женщины получили ранения при детонации неизвестного минно-взрывного устройства во время уборки на кладбище.
Во втором случае ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесу на окраине населенного пункта Старобешево, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки.
Пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.
Как сообщал УНИАН, в июле вблизи неподконтрольного правительству Никишино в Донецкой области водитель трактора получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мине.