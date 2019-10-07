Авиакатастрофа Ан-12 на Львовщине: компании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Соответствующий приказ выдали 4 октября.

Государственная авиационная служба Украины запретила авиакомпании «Украина Аэроальянс» полеты после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова.

Читайте такжеАвария самолета под Львовом: поисковая операция завершена (видео)Соответствующий приказ выдали 4 октября на основании решения Комиссии по вопросам сертификации.

Согласно приказу, с 5 октября прекращается действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества «Авиакомпания «Украина Аэроальянс».

Как ранее сообщал УНИАН, 4 октября возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов».

В самолете находились семь членов экипажа и человек, который сопровождал груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.