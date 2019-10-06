Дилер в погонах: на Житомирщине полицейский приторговывал наркотиками

Борец с наркопреступностью был уличен в организации схемы распространения наркотических средств и сырья.

В Житомирской области задержали полицейского, который торговал наркотиками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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«Внутренняя безопасность НПУ и следственные ГБР, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, задокументировали и задержали руководителя одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности (УПН) полиции Житомирщины. Капитан полиции вместо борьбы с криминальным бизнесом наладил его развитие на вверенной территории», - говорится в сообщении.

Работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили информацию о причастности к преступной деятельности одного из сотрудников руководящего состава полиции Житомирской области. Начальник межрайонного сектора УПН был уличен в организации схемы распространения наркотических средств и сырья.

По собранным материалам внутренней безопасности НПУ следователи Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, по процессуального руководства ГПУ, начали уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

«Чиновник полиции предоставлял наркотические средства и наркосырье дилерам для дальнейшего сбыта ими на территории города Бердичева и Бердичевского района, получая средства от прибыли. Оперативники УВБ и следователи ГБР провели оперативные закупки марихуаны у капитана полиции. После проведения экспертизы, на очередном сбыте наркотического средства злоумышленника задержали. Во время личного обыска у дилера в погонах обнаружен метадон», - информирует департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На основании ст.208 УПК Украины фигуранта преступления задержали. Ему объявлено подозрение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. За совершенное должностному полиции грозит лишение свободы. Продолжаются следственные действия с целью установления сообщников дилера и привлечения их к ответственности.

Если вину полицейского докажут, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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