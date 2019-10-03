В Полтаве арестовали копа, который напал на женщину, а студенту отбил селезенку

Бывшего полицейского арестовали сроком на 60 дней.

В Полтаве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога бывшему полицейскому, который 29 сентября в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения прохожим.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, соответствующее решение сегодня принял Октябрьский районный суд Полтавы.

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«Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней», - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки — сына полицейского.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был сотрудником полиции, напали на студентов. В результате 17-летнему парню причинены телесные повреждения. Юношу доставили в больницу и прооперировали с удалением селезенки. Кроме этого, телесные повреждения, причиненные другим гражданам, которые пытались вступиться за студентов.

1 октября правоохранителя уволили со службы в полиции. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.