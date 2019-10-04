Авария самолета под Львовом: поисковая операция завершена (видео)

Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья.

Катастрофа воздушного транспортника неподалеку львовского аэропорта унесла пять человеческих жизней. Еще три человека оказались в больнице.

Сейчас поисковую операцию прекратили, потому что обследовали все закоулки и обломки и точно убедились, что больше жертв и пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.

Следовательно, объявленные данные являются окончательными. Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья.

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Известно, что украинский самолет, принадлежащий авиакомпании "Украина аэро альянс". Он выполнял чартерный рейс в Турцию: в 0:30 вылетел из Виго в Испании и взял курс на Львов, за Ужгородом пошел на снижение и на высоте менее 2,5 км исчез с радаров. Через 20 минут один из членов экипажа позвонил на 101, сообщил о падении и дал примерные ориентиры места пребывания. Почему самолет из Испании в Турцию летел именно через Львов, и что это должна быть за техническая остановка – в аэропорту не комментируют.

Почему борт не долетел полтора километра до аэродрома, пока не известно. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения безопасности движения. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить. Также не исключают версии сильного тумана и технической неисправности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.