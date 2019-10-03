Экс-нардеп Богословская попала в масштабную аварию под Киевом (видео)

Политик опубликовала видео с места инцидента.

Депутат нескольких прошлых созывов Рады Инна Богословская попала в аварию на трассе в Киевской области, в районе Обухова.

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Об этом Богословская сообщила в Facebook, опубликовав видео с места инцидента. На нем можно видеть несколько разбитых машин. Одна из них, микроавтобус, перевернулась.

«У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись... парень, ударивший меня сзади - не виноват, он спас и мою, и свою машины... Стою в ожидании полиции», – рассказала она в публикации 2 октября.

По ее словам, аварии произошли одновременно на двух сторонах трассы.

«Я такого не видела в своей жизни, чтобы по две стороны скоростной трассы на одном уровне были две такие аварии!», – указала она.

Позже Богословаская пожаловалась, что полиция прибыла на место происшествия только через три часа.

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