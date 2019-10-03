"Что ж, ребята, в***лись мы": гламурная блогерша показала, как на спорткаре вылетела на тротуар

У машины заметно повреждена передняя часть, а блогерша огорченно рассказывает о ДТП.

В Киеве на Печерске спорткар Audi R8 влетел в забор и выехал на тротуар.

На запись пассажирки спорткара, опубликованную в Instagram, обратил внимание «Киев оперативный».

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На видео запечатлено, как спорткар на большой скорости едет по дороге, а уже на следующих кадрах пассажирка показывает разбитое авто. У машины заметно повреждена передняя часть, а блогерша огорченно рассказывает о ДТП.

"Что ж, ребята, в***лись мы только что. В ту же точку, где недавно была авария, и мы только что сюда же в***лись. Я сидела здесь не пристегнутая. П***ец. Слава Богу, все хорошо", - говорит девушка.

Авария произошла на бульваре Леси Украинки возле станции метро "Печерская".

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, во Львове патрульные на Ford Transit вылетели на красный свет на перекресток и устроили аварию.