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В Атлантическом океане спасены двое украинцев с пропавшего судна Bourbon Rhode - МИД

18:58, 28 сентября 2019
Происшествия
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Двух украинцев с затерянного в Атлантике судна спасли / фото Flickr/gail

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в микроблоге Twitter.

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"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины", - отметил Кирилич.

По его словам, поисково-спасательная операция экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode продолжается.

МИД Украины поддерживает связь с представителем судовладельца и спасательным центром.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Поисковую операцию проводит французский морской спасательно координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

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Теги: #МИД#украинцы#корабель