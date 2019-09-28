В Атлантическом океане спасены двое украинцев с пропавшего судна Bourbon Rhode - МИД

Спасательная операция продолжается.

В Атлантическом океане спасены двое граждан Украины из числа членов экипажа с пропавшего судна Bourbon Rhode.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в микроблоге Twitter.

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"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины", - отметил Кирилич.

По его словам, поисково-спасательная операция экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode продолжается.

МИД Украины поддерживает связь с представителем судовладельца и спасательным центром.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Поисковую операцию проводит французский морской спасательно координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).