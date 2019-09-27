Под Одессой из-за "охотников" за металлом обвалился мост, маршрутчиков это не останавливает (фото, видео)

На участке дороги Болград – Кубей приостановлено движение автомобильного транспорта.

В Болградском районе Одесской области из-за хищения металлических конструкций сегодня обвалился автомобильный мост.

Как сообщили УНИАН в Болградской райгосадминистрации, на участке дороги Т-16-06 Болград – Кубей приостановлено движение автомобильного транспорта в связи с повреждением дороги.

Читайте такжеИскали четыре года: в Киеве задержали тренера-педофила

По информации РГА, на этом участке (мост) неизвестные лица украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты, что привело к обвалу.

В настоящее время к месту обвала выехало руководство Болградской райгосадминистрации и другие службы района для принятия соответствующих мер.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Водителям предлагают альтернативный маршрут – проезд до села Кубей возможен через дорогу Васильевка – Калчевой – Кубей.

Как сообщил и. о. председателя Болградской РГА Андрей Кучмиев, из-за обвала моста принято решение ограничить движение. Восстановительные работы начнутся, когда наступят благоприятные погодные условия (сейчас на юге области идут дожди – УНИАН).

По словам очевидцев, до прибытия на место ЧП представителей соответствующих служб, некоторые водители принимали решение ехать по остаткам моста – проезжали рядом с огромным провалом. В частности, так поступил водитель одного из рейсовых автобусов, пассажиры которого прошли по разрушенному мосту пешком.

Сейчас проезд перекрыт.

Как сообщал УНИАН, на шестом этапе трассы «Таврида», в районе Бахчисарая (территория оккупированного Крыма) водитель самосвала снес часть недостроенного путепровода.