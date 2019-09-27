Под Одессой из-за "охотников" за металлом обвалился мост, маршрутчиков это не останавливает (фото, видео)
В Болградском районе Одесской области из-за хищения металлических конструкций сегодня обвалился автомобильный мост.
Как сообщили УНИАН в Болградской райгосадминистрации, на участке дороги Т-16-06 Болград – Кубей приостановлено движение автомобильного транспорта в связи с повреждением дороги.
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По информации РГА, на этом участке (мост) неизвестные лица украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты, что привело к обвалу.
В настоящее время к месту обвала выехало руководство Болградской райгосадминистрации и другие службы района для принятия соответствующих мер.
В ближайшее время начнутся восстановительные работы.
Водителям предлагают альтернативный маршрут – проезд до села Кубей возможен через дорогу Васильевка – Калчевой – Кубей.
Как сообщил и. о. председателя Болградской РГА Андрей Кучмиев, из-за обвала моста принято решение ограничить движение. Восстановительные работы начнутся, когда наступят благоприятные погодные условия (сейчас на юге области идут дожди – УНИАН).
По словам очевидцев, до прибытия на место ЧП представителей соответствующих служб, некоторые водители принимали решение ехать по остаткам моста – проезжали рядом с огромным провалом. В частности, так поступил водитель одного из рейсовых автобусов, пассажиры которого прошли по разрушенному мосту пешком.
Сейчас проезд перекрыт.
Как сообщал УНИАН, на шестом этапе трассы «Таврида», в районе Бахчисарая (территория оккупированного Крыма) водитель самосвала снес часть недостроенного путепровода.