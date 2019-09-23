В центре Одессы "заминировали" мост Коцебу

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В центре Одессы полиция проверяет информацию о минировании автомобильно-пешеходного моста Коцебу.

Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, анонимное сообщение о минировании объекта поступило сегодня в 11:20.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

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Справка УНИАН. В Одессе мост Коцебу расположен на улице Бунина над верхней частью Деволановского спуска. Открыт в 1892 году, архитектор – Семен Ландесман, инженер – Эдмонд Гаррис.

Металлический каркас моста был изготовлен в Париже, собрали его в Одессе.

В 1985 году мост признан памятником архитектуры. Объектами культурного наследия являются решетки ограды, украшенные чугунными литыми старыми гербами Одессы, аутентичные фонари из литого чугуна и металлические конструкции моста.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Бельку объявили подозрение по статьям "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "хулиганство".