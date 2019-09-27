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На Днепропетровщине огонь охватил 30 гектаров сухой травы и заброшенного сада (видео)

11:44, 27 сентября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поля за пределами села Одинковка загорелись вечером.

Спасатели, которые прибыли на вызов, боролись с огнем несколько часов, ведь площадь была слишком большой. Пришлось вызвать подкрепление.

Только ночью таки потушили поля.

Вероятной причиной масштабного пожара могли стать поджог или неосторожное обращение людей с огнем.

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Теги: #трава#пожар на Днепропетровщинепогода в Днепре