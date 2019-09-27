На Днепропетровщине огонь охватил 30 гектаров сухой травы и заброшенного сада (видео)

Причиной масштабного пожара могли стать поджог или неосторожность.

Масштабный пожар на Днепропетровщине. Огонь охватил 30 гектаров. Горела сухая трава и заброшенный сад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поля за пределами села Одинковка загорелись вечером.

Спасатели, которые прибыли на вызов, боролись с огнем несколько часов, ведь площадь была слишком большой. Пришлось вызвать подкрепление.

Только ночью таки потушили поля.

Вероятной причиной масштабного пожара могли стать поджог или неосторожное обращение людей с огнем.