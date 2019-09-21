Связал и задушил: киевлянин убил свою 16-летнюю дочь за замечание (видео)
21:56, 21 сентября 2019Происшествия
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Девушка возмутилась пьянством отца.
Связал и задушил: в Киеве мужчина жестоко убил 16-летнюю дочь
В Киеве мужчина жестоко убил свою 16-летнюю дочь за сделанное замечание.
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Мужчина связал и задушил своего ребенка, возмутившуюся пьянством отца. Уже бездыханное тело девушки обнаружила бабушка.
«Я пришел подвыпивший, ей не понравилось. Чтобы она не буянила, я ей руки связал», – заявил мужчина.
Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве задержали мужчину, который, предположительно, расстрелял трех работников АЗС.
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