Связал и задушил: киевлянин убил свою 16-летнюю дочь за замечание (видео)

Девушка возмутилась пьянством отца.

В Киеве мужчина жестоко убил свою 16-летнюю дочь за сделанное замечание.

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Мужчина связал и задушил своего ребенка, возмутившуюся пьянством отца. Уже бездыханное тело девушки обнаружила бабушка.

«Я пришел подвыпивший, ей не понравилось. Чтобы она не буянила, я ей руки связал», – заявил мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве задержали мужчину, который, предположительно, расстрелял трех работников АЗС.