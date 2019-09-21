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Связал и задушил: киевлянин убил свою 16-летнюю дочь за замечание (видео)

21:56, 21 сентября 2019
Происшествия
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Мужчина связал и задушил своего ребенка, возмутившуюся пьянством отца. Уже бездыханное тело девушки обнаружила бабушка.

«Я пришел подвыпивший, ей не понравилось. Чтобы она не буянила, я ей руки связал», – заявил мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве задержали мужчину, который, предположительно, расстрелял трех работников АЗС.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве