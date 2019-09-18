В Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в расстреле трех работников АЗС

Фигурант в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства трех работников автозаправочной станции.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил первый заместитель председателя НПУ Евгений Коваль.

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По его словам, полицейские установили место нахождения и задержали подозреваемого в тройном убийстве.

«Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог», - отметил Коваль.

Он добавил, что сейчас устанавливаются мотивы совершения преступления.

Как сообщал УНИАН, информация об обнаружении тел трех работников АЗС с огнестрельными ранениями поступило в полицию Николаева сегодня, 18 сентября, около 12:20.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.