Захват моста Метро в Киеве: все детали инцидента (фото, видео)

Сейчас мужчину, который угрожал взорвать мост, задержали.

В Киеве мужчина заблокировал мост Метро. Он открыл стрельбу и угрожал взорвать мост.

УНИАН собрал все детали инцидента, которые известны на данный момент.

Мост Метро: что произошло

Около 16.00 поступило анонимное сообщение о минировании, в связи с чем движение поездов от станции "Арсенальная" до "Лесной" было закрыто. Позже, движение от "Лесной" до "Дарницы" восстановили.

Впоследствии стало известно, что неизвестный мужчина остановился на мосту Метро достал автомат и начал угрожать взорвать мост. Движение по мосту перекрыли для всех видов транспорта.

На место происшествия прибыло спецподразделение КОРД, БТРы и снайперы. Правоохранители запустили дрон, который с третьей попытки был сбит "подрывником".

На месте также дежурили спасатели и медики.

Мужчина захватил мост Метро: кто он такой

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Как выяснилось, "подрывником" моста Метро оказался контрактник ВСУ. 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса, является начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

В июне 2019 года он был подсудимым по делу о самовольном отлучении из воинской части. В результате получил несколько дней гауптвахты, причем два раза.

Мужчина, завернутый в украинский флаг, требовал поговорить со своей девушкой.

Сейчас спецназовцы задержали "подрывника", сопротивления он не оказывал.

Полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

Транспортный коллапс: Киев сковали 10-бальные пробки

Из-за перекрытия одного из мостов через Днепр в час пик в столице произошел транспортный коллапс. Пробки на дорогах достигли 10 баллов.

Кроме этого, на красной ветке и на переходных станциях скопилось большое количество людей, началась давка.

На фоне этого в столице резко подскочили цены на такси.

Движение по мосту Метро обещают открыть через два часа. По состоянию на 20.00 движение поездов от станции "Крещатик" до "Дарницы" до сих пор не восстановлено.