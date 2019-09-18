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Из-за "подрывника" на мосту Метро в Киеве резко подскочили цены на такси

19:19, 18 сентября 2019
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

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Движение по мосту перекрыто, в городе образовались пробки, а метро не справляется с пассажиропотоком в час пик. Популярные столичные службы такси подняли более чем в два раза, аргументируя это повышенным спросом.

Так, чтоб добраться из центра до станции метро "Дарница", куда на метро сейчас не добраться, придется заплатить от 200 до 400 гривень.

При этом цены поднялись не только в направлении левого берега, а в целом по городу. В среднем, чтоб доехать из центра, до крупных жилмассивов таких, как Троещина, Теремки, Борщаговка, Позняки, придется выложить 300-400 гривень.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух. Из-за этого на улицах Киева - транспортный коллапс.

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Новость в сюжете: Захват моста Метро в Киеве
Теги: #такси#мост Метропогода в Киеве