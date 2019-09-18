Захвативший мост в Киеве сбил дрон полицейских
Мужчина, захвативший мост Метро в Киеве вечером 18 сентября, сбил дрон, с помощью которого правоохранители следили за ситуацией.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.
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По его словам, злоумышленник сбил аппарат из оружия с третьего раза.
Дрон упал в Днепр.
Магистраль до сих пор перекрыта, на месте дежурят спасатели, медики и полиция.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина захватил мост и угрожает полиции его взорвать, неизвестный несколько раз стрелял из автомата в воздух. По словам очевидцев, полиция применила дрон.
Напомним, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает мостом Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.