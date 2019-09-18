Минирование моста в Киеве: мужчина стреляет в воздух, полиция запустила дрон

Полицейские квалифицируют произошедшее как подготовку теракта.

В Киеве мужчина, угрожающий полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух.

Как сообщили правоохранители theБабелю, неизвестный подъехал на мост в автомобиле белого цвета. Мужчина одет в камуфляжную форму с голубым беретом.

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По словам полицейских, мужчина обвязал себя желто-голубым флагом. У него длинные волосы, 180 см роста, на вид около 35 лет.

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Мост пока перекрыт, правоохранители ждут взрывотехников.

Одновременно в столичном паблике Киев оперативный очевидцы пишут, что полиция применила дрон.

Как сообщал УНИАН, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает мостом Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.