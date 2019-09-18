Полиция Житомирской области опровергла причастность убитого "врага Пашинского" к избирательным баталиям в округе №64

Тело 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз» обнаружили в июле в лесу возле села Липляны Малинского района.

Полиция Житомирской области опровергает причастность убитого летом этого года 23-летнего коростенца Ильи Обихода к парламентской избирательной кампании в 64-м избирательном округе, в котором, в частности, баллотировался экс-нардеп Сергей Пашинский.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, полиция продолжает расследовать убийство Ильи Обихода, которого нашли убитым в лесу 26 июля этого года.

«Известно, что убитый не имеет никакого отношения ни к теперь уже бывшему нардепу Сергею Пашинскому, ни к выборам», - сообщили в полиции области.

Там также уточнили, что в ходе расследования этого убийства правоохранители провели более сотни обысков, изъяли 4 пистолета, 6 охотничьих гладкоствольных и нарезных ружей, более 200 патронов различного калибра, наручники и почти сотню мобильных телефонов и карт, 14 планшетов и ноутбуков, 3 автомобиля, а также наркотики.

Расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в лесу возле села Липляны Малинского района, неподалеку автодороги «Киев-Ковель», местные жители обнаружили тело 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз».

Полиция начала уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В полиции отметили, что убитый был подозреваемым в убийстве другого коростенца, которое произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

Согласно информации правоохранителей, Обиход был причастен к одной из преступных группировок. Проверялся ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его якобы причастности к избирательным баталиям.

Бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook, что погибший участвовал в выборах в 64 избирательном округе. «Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым», - отметил тогда Портнов.

В свою очередь экс-нардеп Пашинский на своей странице в Facebook написал, что не имеет никакого отношения к убийству.