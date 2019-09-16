В Тернопольской области 34-летний ревнивец зарезал 18-летнюю студентку (фото)

От полученных многочисленных ножевых ранений девушка скончалась по дороге в больницу.

В Тернопольской области 34-летний мужчина во время ссоры зарезал свою 18-летнюю подругу.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла 14 сентября в селе Воля Теребовлянского района.

По словам начальника Теребовлянского отдела полиции Сергея Осадцы, потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей.

Пара не общалась около трех недель, так как девушка уехала в Тернополь, где училась на втором курсе местного вуза.

Приехала девушка домой с друзьями - ребятами. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал мужчина и стал кричать, а потом стал наносить ей удары ножом. За девушку вступился один из парней, которого нападавший также ранил.

После этого злоумышленник скрылся. Девушка умерла по дороге в больницу. Раненому парню оказали медпомощь. Угрозы его жизни нет.

По данным правоохранителей, в целом нападавший нанес потерпевшей около десяти ножевых ранений.

На поиски злоумышленника по тревоге подняли Теребовлянский отдел полиции, кинологов, спецназовцев. Правоохранители проверяли район и лесополосу. Нашли нападавшего утром, он скрывался в лесу, недалеко от собственного дома. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК - умышленное убийство. Одна из версий убийства, которую рассматривают следователи - ревность. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.