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В Днепре пьяный живодер перерезал горло собаке на глазах у детей (фото)

09:53, 09 сентября 2019
Происшествия
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В Днепре собаку спасли от живодера / Фото Информатор

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Как сообщает «Информатор», соответствующий вызов поступил в полицию вечером 8 сентября. Соседи вызвали правоохранителей и написали заявление на живодера.

По предварительной информации, пьяный мужчина на глазах у детей бил и мучал собаку, а потом ударил ее ножом. После он погрузил животное на плечо, занес во двор и перерезал собаке горло, повредив трахею.

Животное срочно доставили в круглосуточную ветеринарную клинику, где его в тот же вечер и прооперировали.

Информатор

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестные связывают бездомных котов скотчем и оставляют умирать.

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Теги: #Днепр#живодерпогода в Днепре