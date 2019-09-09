В Днепре пьяный живодер перерезал горло собаке на глазах у детей (фото)
09:53, 09 сентября 2019Происшествия
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Животное доставили в ветеринарную клинику и прооперировали.
В Днепре собаку спасли от живодера / Фото Информатор
На улице Новокузнечной пьяный мужчина на глазах у детей издевался над собакой, а потом ударил ее ножом.
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Как сообщает «Информатор», соответствующий вызов поступил в полицию вечером 8 сентября. Соседи вызвали правоохранителей и написали заявление на живодера.
По предварительной информации, пьяный мужчина на глазах у детей бил и мучал собаку, а потом ударил ее ножом. После он погрузил животное на плечо, занес во двор и перерезал собаке горло, повредив трахею.
Животное срочно доставили в круглосуточную ветеринарную клинику, где его в тот же вечер и прооперировали.
Информатор
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