Начальник Полтавской таможни задержан на взятке в 4 тысячи долларов - полиция

Руководитель таможни организовал противоправную схему по растаможиванию товаров по минимальной ставке.

Правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, правоохранители длительное время документировали противоправную деятельность должностных лиц Полтавской таможни.

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"Последние наладили схему, по которой субъекты хозяйствования за определенное вознаграждение получали возможность растаможить товары по минимальной ставке. Во время процессуальных мероприятий была установлена причастность к коррупционной деятельности должностных лиц руководящего звена Полтавской таможни", - говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве после получения 4 тыс. долларов неправомерной выгоды непосредственно был задержан организатор схемы - начальник таможни. "Указанные средства чиновник получил за растаможивание 10 контейнеров. А именно, за определение необходимой ставки пошлины и соответствующего кода классификации товара, чтобы в дальнейшем обойти систему рисков и беспрепятственно пройти все необходимые таможенные процедуры по ускоренной процедуре", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, процессуальный статус других участников схемы будет определен в ходе досудебного расследования.