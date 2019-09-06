В Днепре задержали банду похитителей людей, организованную "вором в законе" из Турции (видео)

Злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей.

В Днепре при участии спецподразделения «КОРД» 5 сентября во время совершения преступления задержали пятерых членов группы, которая похищала людей для вымогательства денег.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег.

Читайте такжеВ Житомирской области задержали иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю девушкуПо данному факту открыли уголовное производство. Во время получения от потерпевшего первой части денег задержали одного из лидеров группы. Одновременно с этим, в разных частях города Днепра полицейские задержали остальных членов преступной группы, созданной на этнической основе.

Указано, что документирование их преступной деятельности на протяжении нескольких месяцев осуществляли сотрудники управления стратегических расследований совместно с органами следствия, уголовного розыска и прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет. Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

Также было установлено, что преступная группировка управлялась одним из известных «воров в законе», который после освобождения из мест лишения свободы проживает на территории Турции.

Он организовывал преступные группы, как на территории Украины, так и в других государствах ближнего и дальнего зарубежья.

Сейчас двое лидеров группировки задержаны (в порядке ст. 208 УПКУ), решается вопрос относительно юридического статуса и меры пресечения для остальных участников группы.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове «капитан милиции» с сообщниками похитил двух марокканцев ради денег.