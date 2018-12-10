В Харькове «капитан милиции» с сообщниками похитил двух марокканцев ради денег

Иностранцев прямо среди улицы посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

В Харькове задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в похищении двух граждан Марокко.

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Как сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области, Харьковская местная прокуратура № 1 уже утвердила задержанному подозрение в вымогательстве и похищении людей (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

О вероятном похищении двух марокканцев правоохранителям сообщила жена одного из потерпевших. Женщина рассказала, что вечером 6 декабря иностранцев просто посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она утратила.

Пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из иностранцев.

По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали тюрьмой, если те не передадут им 5 тысяч долларов.

Потерпевший рассказал, что мужчины, которые назвали себя полицейскими, имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом к гаражу.

Одного из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. Задержанный утверждает, что документ остался у него после увольнения из органов.

В настоящее время ведется следствие. У правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции. Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности Государственному бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Одессе жительница Харьковской области инсценировала похищение своего 7-месячного ребенка, бросив ее возле больницы.