В Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП: от капота Audi почти ничего не осталось (видео)

Предположительно, водитель двигался на большой скорости.

В Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП, в результате чего капот автомобиля Audi был смят полностью.

Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей страничке в Facebook.

На обнародованном видео с места ДТП видно смятую переднюю часть автомобиля, части капота разлетелись по сторонам. О жертвах и пострадавших информация пока отсутствует.

Позже была обнародована видеозапись с видеорегистратора владельца автомобиля, который разбился. На нем видно, как водитель двигается по мосту на большой скорости.