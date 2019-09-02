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В Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП: от капота Audi почти ничего не осталось (видео)

22:53, 02 сентября 2019
Происшествия
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Части капота разлетелись по сторонам / скриншот

Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей страничке в Facebook.

На обнародованном видео с места ДТП видно смятую переднюю часть автомобиля, части капота разлетелись по сторонам. О жертвах и пострадавших информация пока отсутствует.

Позже была обнародована видеозапись с видеорегистратора владельца автомобиля, который разбился. На нем видно, как водитель двигается по мосту на большой скорости.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве