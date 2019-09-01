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В результате ДТП в Кривом Роге погибли три человека

19:37, 01 сентября 2019
Происшествия
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В результате ДТП три человека погибли / ГСЧС

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, сегодня днем на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись «Москвич» и «Форд».

В результате ДТП три человека погибли: водитель «Москвича», водитель и пассажир «Форда».

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Теги: #Днепр#ДТПпогода в Днепре