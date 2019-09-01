В результате ДТП в Кривом Роге погибли три человека

На перекрестке столкнулись «Москвич» и «Форд».

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, сегодня днем на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись «Москвич» и «Форд».

В результате ДТП три человека погибли: водитель «Москвича», водитель и пассажир «Форда».