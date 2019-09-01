В результате ДТП в Кривом Роге погибли три человека
19:37, 01 сентября 2019Происшествия
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На перекрестке столкнулись «Москвич» и «Форд».
В результате ДТП три человека погибли / ГСЧС
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Согласно сообщению, сегодня днем на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись «Москвич» и «Форд».
В результате ДТП три человека погибли: водитель «Москвича», водитель и пассажир «Форда».
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