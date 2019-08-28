Под Одессой повесился 25-летний старлей полиции

Офицера обнаружили повешенным дома.

В городе Измаиле, на юге Одесской области, обнаружен мертвым 25-летний полицейский.

Читайте такжеНа Полтавщине мужчина после ссоры с женой поджег себя

Об этом сообщает «Факты» со ссылкой на «хорошо информированного источника в правоохранительных органах».

По его данным, старший лейтенант обнаружен повешенным дома, по предварительным данным, это самоубийство.

По факту проводится расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.