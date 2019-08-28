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Под Одессой повесился 25-летний старлей полиции

00:49, 28 августа 2019
Происшествия
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Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются / Фото Billy Curtis via flickr.com

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Об этом сообщает «Факты» со ссылкой на «хорошо информированного источника в правоохранительных органах».

По его данным, старший лейтенант обнаружен повешенным дома, по предварительным данным, это самоубийство.

По факту проводится расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.

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Теги: #самоубийство#Одесская областьпогода в Одессе