Под Одессой повесился 25-летний старлей полиции
00:49, 28 августа 2019Происшествия
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Офицера обнаружили повешенным дома.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются / Фото Billy Curtis via flickr.com
В городе Измаиле, на юге Одесской области, обнаружен мертвым 25-летний полицейский.
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Об этом сообщает «Факты» со ссылкой на «хорошо информированного источника в правоохранительных органах».
По его данным, старший лейтенант обнаружен повешенным дома, по предварительным данным, это самоубийство.
По факту проводится расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.
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