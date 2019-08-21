В Измаиле на елке перед зданием мэрии повесился дворник

Открыто уголовное производство.

В Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 20 августа около 16.00. Мужчина повесился на одной из елей на центральной площади города, напротив здания горисполкома.

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Установлено, что мужчина 1964 года рождения, был сотрудником предприятия "Жилсервис". По предварительным данным, суицид произошел на участке, который обслуживается погибшим.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту "Одесса" задержали молодую иностранку, объявленную в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании.