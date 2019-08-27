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В Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в Днестре в самодельном жилете из бутылок

15:00, 27 августа 2019
Происшествия
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Самодельное устройство мальчика развязалось / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 26 августа, в селе Космирин Бучацкого района местный мальчик вместе с другом пасли коров.

Около 18 часов они решили искупаться в реке Днестр. Поскольку плавать дети не умели, они сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. По словам товарища погибшего, самодельное устройство второго мальчика развязалось. Ребенок пытался добраться до берега, однако ему это не удалось.

Сейчас продолжаются поиски тела ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

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Теги: #ребенок#Тернопольщина#утонул в рекеПогода в Тернополе