В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке (фото)

Спасены два человека, причина пожара и обстоятельства смерти погибшего будут установлены правоохранительными органами.

В Киеве сегодня утром спасатели обнаружили тело женщины во время тушения пожара в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома на бул. Вацлава Гавела, 43а в Соломенском районе.

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Как сообщила пресс-служба столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, также работники ГСЧС спасли женщину и мужчину.

Сообщение о пожаре в квартире поступило спасателям в 06:06, 06:32 пожар был ликвидирован.

В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 августа на Тернопольщине сгорела школа.