"Я ее бью, морда, как кисель уже, а она все орет": подросток из Харькова зверски убил девушку (фото)

Оказалось, что бабушка, живущая рядом, слышала, как убивали девушку.

В Харькове мама девушки, которую зверски убил подросток, опасается, что преступник может избежать наказания.

На днях источники "Город Х" в правоохранительных органах сообщили, что в полицию явился 16-летний парень. Пришел с повинной - признался в убийстве.

Позже выяснилось, парня зовут Данил Редин – он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва – 26-летняя Яна Шевченко, которая пропала в конце июня в районе Холодной горы и потом числилась в розыске.

Несколько дней Яну искали родня, знакомые, волонтеры и полиция. Нашли девушку убитой. Труп был в страшном состоянии – тело порезано ножом, лицо изуродовано.

"На опознании я ее не узнала. Это было черное месиво без лица, с пробитой головой. Мы не верили, что это она. Одежда ее, ножки, ручки ее. Но только по тату кошечки на ноге поняли, что это она... Он потом хвастался своим друзьям малолеткам: "Я ее бью, бью, морда, как кисель уже, а она все орет… Пришлось дорезать ножом". А бил он ее бабушкиной скалкой для теста", - сокрушается мать девушки, Жанна Шевченко.

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Женщина говорит: сначала тело ее дочери зарыли во дворе частного дома, где убийца живет с родителями. Через несколько дней мертвую девушку откопали и перенесли в посадку на Холодной горе, где ее и обнаружили спустя некоторое время.

"Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили... На 12-й день", - говорит Жанна.

Когда в истории стала разбираться полиция - опросили соседей Редина. Оказалось, что бабушка, живущая рядом, слышала, как убивали девушку.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже… А это моя доченька умирала от зверской боли", - плачет мать погибшей.

Женщина говорит: когда тело Яны нашли, в Холодногорском отделении полиции ей пытались объяснить, что главный подозреваемый – бомж, который убил девушку из-за «внезапно возникшей неприязни». Уже позже, после того как настоящий убийца признался в содеянном, его взяли под стражу. Однако поговаривают, что родители Данила Редина не сидят, сложа руки – продали автомобиль и пытаются договариваться с правоохранителями.

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