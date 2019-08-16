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В Киеве бездомный приревновал свою девушку к товарищу и зарезал его (видео)

20:25, 16 августа 2019
Происшествия
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В Киеве бездомный убил своего товарища из-за ревности / kyiv.npu.gov.ua/

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Как сообщается на сайте столичной полиции, об обстоятельствах инцидента рассказал заместитель начальника – начальник отдела криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный.

Так, двое мужчин вместе распивали спиртные напитки в подвальном помещении, в котором жил подозреваемый со своей девушкой. Из-за ревности между ними возник конфликт: ревнивец предположил, что между его девушкой и гостем возможны интимные отношения. Тогда он схватил нож и начал наносить удары своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.

Злоумышленника задержали. Подозреваемый – 25-летний парень без постоянного места жительства и места работы.

Правоохранители открыли уголовное производство по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве ищут извращенца, который приставал к 9-летней девочки в троллейбусе.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве