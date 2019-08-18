Беспрепятственно ушел: появилось видео побега израильского наркобарона Сильвера от СБУ (видео)

Амос Дов Сильвер сбежал во время прохождения контроля безопасности.

В сети опубликовали видео побега основателя виртуальной сети сбыта наркотиков Telegrass Амоса Дова Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту «Борисполь».

На видео можно увидеть, что Сильвер сбежал во время прохождения контроля безопасности.

Наркоторговец находился без наручников, сначала он ждал, пока охрана проверит вещи мужчин, которые его сопровождали. Вероятно это были работники СБУ.

Затем Сильвер переложил контейнер с вещами на другой стол и беспрепятственно ушел.

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Напомним, 15 августа в аэропорту «Борисполь» исчез основатель виртуальной сети сбыта наркотиков Telegrass Амос Дов Сильвер, которого планировали экстрадировать в Израиль. Мужчину сопровождали сотрудники Службы безопасности Украины, но он смог сбежать от них.

17 августа СБУ задержала израильского наркоторговца, а также силовиков, которые, вероятно, ему помогали.

18 августа Сильвера со второй попытки экстрадировали в Израиль.

В Израиле Сильвера, который является активистом движения за легализацию марихуаны, обвиняют в сбыте наркотиков через сеть Telegrass. По данным местных правоохранительных органов, через сеть продавали не только марихуану, но и экстази и кокаин.