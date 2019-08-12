В центре Харькова погоня закончилась ДТП с участием патрульных

В результате аварии в больницу были госпитализированы двое полицейских.

В центре Харькова погоня закончилась дорожно-транспортным происшествием с участием патрульного автомобиля Toyota Prius.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 11 августа, около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе.

Отмечается, что полицейская машина Toyota Prius преследовала автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места. Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и свернул вправо, столкнувшись с автомобилем патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.

В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены. Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области 12-летний водитель квадроцикла устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы восемь человек.