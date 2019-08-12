На Закарпатье 12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП с восемью пострадавшими

Среди пострадавших – трое детей. Они находятся в реанимации.

В Закарпатской области 12-летний водитель квадроцикла устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы восемь человек.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области, авария произошла в селе Угля Тячевского района.

По сведениям полиции, вчера, 11 августа, около 15:00 на линию «102» поступило сообщение о госпитализации в Тячевскую больницу восьми человек, трое из которых - дети.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района», - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

В полиции уточнили, что в результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля – 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 4 и 3 года. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы пострадавшим, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 287 Уголовного кодекса Украины.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

В полиции добавили, что за совершение ДТП ответственность будет нести не только несовершеннолетний водитель квадроцикла, но и его родители.