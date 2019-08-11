На Львовщине в результате ДТП погибли две женщины (видео)

Столкнулись автомобили "ВАЗ-21099", которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и "Ауди" под управлением 55-летнего львовянина.

Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки. Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 16:15 на автодороге "Киев - Чоп" в Бродовском районе", - идет речь в сообщении.

Согласно сообщению, столкнулись автомобили "ВАЗ-21099", которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и "Ауди" под управлением 55-летнего львовянина. В результате столкновения пассажирки "ВАЗа" в возрасте 32 и 72 года получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека.